Gelinlik Operasyonu: Boncukların Altından Zehir Fışkırdı!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Jandarma komutanlığınca 2 adet gelinlik üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram metamfetamin maddesi yakalandığını belirterek, "Hangi yolu denerse denesinler kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek. Kayseri İl Jandarma komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram metamfetamin maddesi yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan il Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.