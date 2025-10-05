  • Haberler
  • Gündem
  • Gelinlik Operasyonu: Boncukların Altından Zehir Fışkırdı!

Gelinlik Operasyonu: Boncukların Altından Zehir Fışkırdı!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram metamfetamin maddesi yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz' dedi.

Gelinlik Operasyonu: Boncukların Altından Zehir Fışkırdı!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Jandarma komutanlığınca 2 adet gelinlik üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram metamfetamin maddesi yakalandığını belirterek, "Hangi yolu denerse denesinler kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek. Kayseri İl Jandarma komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram metamfetamin maddesi yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan il Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yahyalı'da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Yahyalı’da motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak
Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak
Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Süper Ligde galibiyeti bulamayan tek takım: Kayserispor
Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı
Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı
Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?
Silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları neler?
Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi
Kayseri'de pedallar Gazze ve Sumud için çevrildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!