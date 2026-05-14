Gelinlikte dijital dönüşüm: Yapay zeka ile sanal deneme başladı

Gelinlik mağazası sahibi Muzaffer Büyükşekerci, müşteri deneyimini teknolojiyle buluşturduklarını belirtti. Düğün hazırlıklarının en önemli aşamalarından birinin gelinlik seçimi olduğuna dikkat çeken Büyükşekerci, gelin adaylarının zaman zaman günlerce mağaza gezdiğini ve çok sayıda model denediğini ifade etti. Yapay zeka destekli sistem sayesinde müşterilerin artık kendi fotoğrafları üzerinde gelinlik ve bindallı modellerini görebildiğini kaydeden Büyükşekerci, uygulamanın karar verme sürecini kolaylaştırdığını söyledi. Sistemin özellikle şehir dışında ve yurt dışında yaşayan müşteriler için avantaj sağladığını belirten Büyükşekerci, mağazaya gelmeden önce modelin kişi üzerinde nasıl durduğunun görülebilmesinin önemli bir kolaylık sunduğunu dile getirdi. Dijitalleşmenin tüm sektörler için kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Büyükşekerci, moda ve gelinlik sektörünün de bu dönüşümün dışında kalamayacağını ifade etti.

