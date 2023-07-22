Gelinlikte kiralama revaçta

Kayseri’de gelinlikçi olarak hizmet veren Ahmet Büyükşekerci, 2023 yılında fiyatların artmasından dolayı gelinliğin satın almaktan çok kiralandığını söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Düğün yapacak vatandaşlar alışveriş hazırlıklarını tamamladı. Düğünün en önemli parçası gelinlikte de aileler bu yıl en çok kiralama yöntemini tercih ediyor. Gurbetçi vatandaşların gelmesiyle işlerinin açıldığını söyleyen gelinlikçi Ahmet Büyükşekerci, “Şu anda gurbetçi sezonundayız. 7 ve 8’inci aylarda gurbetçilerin ülkemize gelmesiyle işlerimiz arttı. Gelinlik sezonu şu anda zirve yapıyor. Damatlık ve gelinlik ikisi bir arada birbirlerini tamamlıyor. Gelin kızlarımız buradan gelinliklerini alıyorlar. Yanlarında gelen akrabaları da abiyelerini alıyorlar. Şu anda 3’ünü set olarak veriyoruz. Gelinlik fiyatları geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttı. Bu seneki fiyatlar ortalama 25 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. Kiralama fiyatları 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. Modeline ve kullanılan malzemeye göre fiyatları değişiyor. Bu sene vatandaşların ağırlıkta olan tercihi ağ kesim ve helen kesim gelinliği daha çok tercih ediyorlar. Geçmiş yıllarda prenses gelinlikler vardı. Onlardan bu yöne doğru bir geri dönüş oldu. Vatandaşlar ekonomik olarak kiralamayı düşünmek zorunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.

Bu yıl kiralamanın satın almaya göre yüzde 90 oranla önde gittiğini ifade eden Büyükşekerci, “Bu yıl yüzde 90 kiralama yüzde 10’da satın alma olarak dönüyor. Çünkü 50 bin TL’ye alacağı gelinliği kiraladığı zaman 20 bin TL’ye kiralayabiliyorlar ya da 30 bin TL’ye satın alacağı gelindiği kiraladıkları zaman 15 bin TL’ye kiralayabiliyorlar. Vatandaşlar bütçesini düşünmek zorunda kalıyorlar. Müşterilerimiz gelinlik ve damatlık alırken, güvenilir firmaları tercih etsinler. Çünkü gelinlik verdiği zaman arka kısım diye bildiğimiz atölye kısımlarında birçok gelin sorun yaşıyor. Bunu yaşamamaları için güvenilir firmaları tercih etmeliler” ifadelerini kullandı.