'Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik Artmaya Devam Ediyor'

Arıkan, "Düşlerini çoktan yitiren çocuklarımız, sigortasız çalıştırıldıkları parfüm fabrikalarında can veriyor. Kırk yıl köle gibi çalıştıkları halde bir birikimi olmayan insanlarımız emekliliklerinde taş ocaklarında göçük altında kalıyor. Ama bu ülkenin mutlu azınlığı olan tefeciler kazanmaya devam ediyor," dedi.

Piramidin tepesinde servet, tabanında ise sefalet biriktiğine dikkat çeken Arıkan, bankaların Eylül ayı itibarıyla net kârının 669 milyar Türk Lirası olduğunu açıkladı. Bankaların en çok faiz geliri elde ettiği kalemin ise ticari krediler değil, tüketici kredileri olduğunu belirtti. "İnsanımız, çocuğuna ayakkabı alabilmek, evine ekmek götürebilmek ve kirasını ödeyebilmek için faizle bankalara borçlanmış durumda," dedi.

Yılbaşında takipteki tüketici kredisi miktarının 116 milyar Türk Lirası iken, Eylül itibarıyla bu rakamın 222 milyar Türk Lirasına çıktığını ifade eden Arıkan, "İnsanımızın önemli bir kısmı bugün yaşama tutunabilmek için yarınını bankalara teslim ederken; Türkiye’nin en zenginleri servetlerini dolar bazında %52 artırmış durumda. Bu rakamlara bakınca Mehmet Şimşek’in programının bir konuda başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye, geçtiğimiz yıl dünyanın dolar milyoneri en çok artan ülkesi oldu," şeklinde konuştu.