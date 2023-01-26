Gelmeyen kış kamışı da vurdu

Kayseri Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen kamışların hasat süreci, bu yıl havaların beklenenden sıcak olması nedeniyle 1 ay uzadı. Develi'de kamış üreticiliği yapan Musa Tuna, havalardan dolayı kamışın geç yetiştiğini belirterek toplama için ek süre tanınırsa sazlıkta kalan ürünleri de değerlendirmek istediklerini söyledi.

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  • 26.01.2023 10:21
  • Güncelleme: 26.01.2023 11:44
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Gelmeyen kış kamışı da vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde yetişen kamışların hasat süreci, bu yıl havaların beklenenden sıcak olması nedeniyle 1 ay uzadı. Develi’de kamış üreticiliği yapan Musa Tuna, havalardan dolayı kamışın geç yetiştiğini belirterek toplama için ek süre tanınırsa sazlıkta kalan ürünleri de değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kayseri’nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde her sene kış aylarında kesimi yapılan kamışlar, yurt dışına ihraç ediliyor. Normal şartlarda ortalama eksi 10 derecede toplanan kamışların, bu sene hava sıcaklıklarının beklenenin üzerinde olması nedeni ile hasadı 1 ay gecikti. Develi’nin Sindelhöyük Mahallesi’nde kamış üreticiliği yapan Musa Tuna ise sazlık içerisinde topladıkları kadar daha kamış olduğunu ve toplama için ek süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İşçilerin zorlu şartlar altında çalıştığını ve bu sene suyun çekilmesinden dolayı balçık olan sazlıkta çalışmanın daha da zorlaştığını söyleyen Musa Tuna, “Kamışın Kasım ayının 15’nde kesim dönemi başlıyor. Kesim başladıktan sonra köylülerimiz tarafından hasat yapılıyor ve sonrasında depolarımıza geliyor. Depolarımızda sınıflandırılıyor. Sınıflandırılan malzemeler atölyede dokuma işleminden geçtikten sonra hasır olarak Türkiye’de pazarlanıyor. Aynı zamanda yurtdışına gönderdiğimiz malzemeler de içindeki yabancı otlardan arındırılarak paketlenip sevk ediliyor. Fakat bu sene kış geç geldiği için kamışın yetişmesi biraz uzun sürdü. Soğuk vurmayınca kamış yetişmedi ve bu yüzden de biraz geç başladı. Yaprağını dökmedi ve bu sebepten de işler biraz yavaş oldu. Kamışın buraya gelme hikayesinde de köylülerimizin çalışma süreci ağır geçiyor. Bunun sebebi de suyun içinde kış şartlarında çizmeyle soğukta zorlanıyorlar. Bu sene de suyun az olması ve sazlıktaki su oranının düşük olmasından kaynaklı sazlık balçık haline geldi. Bu da insanları zor duruma sokuyor. Yani çalışma aşaması biraz daha zor” dedi.

Tuna, sazlık içerisinde toplanan kamışlar kadar daha olduğunu ve hasat süresinin uzatılmasını istediklerini söyleyerek, “Dediğimiz gibi bu sene kışın geç gelmesi ve kamışın yetişmemesinden dolayı kesime 1 ay geç başladık. Bu geç başlamadan dolayı stoğumuz da yarı yarıya düşük. Doğa Koruma ve Milli Parklar bize toplama aşamasında belirli bir süre veriyor. Bu sürenin bitmesine de 1 hafta gibi bir zamanımız kaldı ama sazlıkta bayağı bir hasat yapılacak ürün var. Biz de devletimizden bu konuda bize biraz daha süre vermelerini bekliyoruz. Sazlıktaki kamışların hasat yapılması ve işlenmesi bizim için milli bir değer. Bunlarla da ülkemize katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Kamışımız kaliteli olduğu için de bayağı talep var. Hem talep hem de sazlıkta ürün olduğu için bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyoruz. Oradaki kamışların toplanması için bize süre verilirse kamışlar değerlendirilir ve sevki de yapılır” ifadelerini kullandı.

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İHA

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