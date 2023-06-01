Gemerek'te sel yolu ulaşıma kapattı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sel suları nedeniyle ulaşıma kapanan Çepni kasabası yolu, suların çekilmesi sonrası temizlenerek trafiğe açıldı.

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  • 01.06.2023 17:34
  • Güncelleme: 01.06.2023 17:34
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Gemerek'te sel yolu ulaşıma kapattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sel suları nedeniyle ulaşıma kapanan Çepni kasabası yolu, suların çekilmesi sonrası temizlenerek trafiğe açıldı.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Gemerek-Çepni yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlerleyemeyince araçlarından inen sürücüler, seli cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yağışın etkisini azaltmasıyla sel suları çekilirken, suların çekilmesi sonrası belediye ekiplerince çamurdan temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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