Gemerekliler Derneği'nden çocuk hastalar için kan bağışı kampanyası

  • Haberler
  • Gündem
Gemerekliler Derneği tarafından Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kök Hücre Nakli Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar adına kan bağışı kampanyası düzenlendi. Gerçekleştirilen kampanyada gönüllü bağışçılar, tedavi sürecinde düzenli kana ihtiyaç duyan çocuk hastalar için yaklaşık 15 ünite kan bağışı yaptı. Gemerekliler Derneği’nden yapılan açıklamada, "Kampanyaya katılan tüm gönüllülere teşekkür ederiz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz artarak devam edecektir. Unutulmamalıdır ki bir ünite kan, bir hayat kurtarabilir. Yapılan her bağış, tedavi gören çocuklara umut, ailelerine ise moral kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz" denildi.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!