Genç adam TIR'ın içinde ölü bulundu
Kayseri'de TIR şoförlüğü yapan Mahmut Erarslan iddiaya göre sürücüsü olduğu TIR'ın içerisinde yaşamını sonlandırdı.
- 08.01.2024 11:05
- Güncelleme: 08.01.2024 11:05
Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi’nde ikamet eden TIR şoförü Mahmut Erarslan, iddiaya göre dün Eskişehir Bağları civarında park halindeki TIR’ın içerisinde ölü olarak bulundu. Yaşamını sonlandırdığı iddia edilen Erarslan’ı görenler durumu ekiplere ihbar ederken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN