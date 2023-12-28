Genç avukat kalbine yenik düştü

Avukat Mustafa Solak dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Solak, hayata veda etti. 2009 yılında avukatlığa başlamış olan Solak’ın cenazesi bugün saat 14:00’de Hulusi Akar Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Kayseri Barosu yayımladığı başsağlığı paylaşımında, ‘Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz’ İfadelerine yer verdi.