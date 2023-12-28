Genç avukat kalbine yenik düştü
Dün gece yaşadığı kalp krizi sonucu Avukat Mustafa Solak (40) hayatını kaybetti. Avukat Solak'ın cenazesi bugün saat 14:00'de Hulusi Akar Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
- 28.12.2023 20:22
- Güncelleme: 28.12.2023 20:22
Avukat Mustafa Solak dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Solak, hayata veda etti. 2009 yılında avukatlığa başlamış olan Solak’ın cenazesi bugün saat 14:00’de Hulusi Akar Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
Kayseri Barosu yayımladığı başsağlığı paylaşımında, ‘Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, Ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz’ İfadelerine yer verdi.
1ha
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