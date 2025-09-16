Genç Bilekler Dünya'ya Meydan Okudu

Her iki sporcu da Erva Spor Okulları bünyesinde yetişirken, Huri Uçar aynı zamanda Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürüyor.

Aile ve Eğitim Kurumlarına Teşekkür

Sporcuların başarısında emeği geçen aileler, öğretmenler ve eğitim kurumları da unutulmadı. Öğrencilerin yetişmesinde büyük fedakârlık gösteren ailelere teşekkür edilirken, sporcuları şampiyonaya hazırlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Gökdoğan’ın katkıları da takdirle karşılandı.

Valilik Desteği Vurgulandı

Erva Spor Okulları’nın kuruluş sürecine öncülük eden ve sporun yaygınlaşmasında aktif rol oynayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e de teşekkür mesajı iletildi. Valilik desteğinin, genç sporcuların uluslararası başarıya ulaşmasında önemli bir etken olduğu vurgulandı.

“Bu Başarı Birlikte Geldi”

Yetkililer, elde edilen derecelerin yalnızca bireysel bir çabanın değil; okul, spor kulübü ve aile iş birliğinin sonucu olduğunu belirtti. Öğrencilerin azmi ve kararlılığıyla daha büyük başarılara ulaşacaklarına olan inanç dile getirildi.