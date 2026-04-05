Genç Birlik Kayseri Şubesi'nden “Tecrübeden Liderliğe” söyleşisi

Programda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, devlet hizmetinde edindiği tecrübeleri ve uzun yıllara dayanan kamu görevlerindeki birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide, gençlerin sorularını da yanıtlayan Özsoy, özellikle kamu hizmetinde sorumluluk bilinci, liderlik anlayışı ve azimle çalışmanın önemine dikkat çekti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, tecrübe aktarımının yanı sıra karşılıklı fikir alışverişi de ön plana çıktı. Söyleşi boyunca gençlere hitap eden Özsoy, geleceğin güçlü Türkiye’sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurgulayarak, gençlere başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Program sonunda, Genç Birlik Kayseri Şube Başkanı Nurullah Türkay Sarı tarafından Milletvekili Bayer Özsoy’a günün anısına plaket takdim edildi.

Programa ayrıca Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut da katılım sağladı. Yetkililer, Divan Buluşmaları programlarının önümüzdeki süreçte de farklı konuklarla devam edeceğini ifade etti.

