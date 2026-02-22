Genç davulcular, ramazan geleneğini yaşatıyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bir geleneği olan ve yıllardır süregelen Ramazan davulcuları, bu sene de maniler ve davullar eşliğinde vatandaşları sahura kaldırmayı sürdürüyor. .Kayseri’nin Talas ilçesinde ise gençler, bu kadim geleneği maniler eşliğinde yaşatarak davulculuk mesleğine sahip çıkıyor.

4 senedir davulculuk mesleğini ihya ettiklerini belirten Davulcu Veli Arık, "Bu işe 4 sene önce başladık ve geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Kendi çapımızda bir şeyler deniyoruz; sosyal medya hesabımız da var, neşeli bir şekilde davul çalmaya çalışıyoruz. Bu iş yaklaşık 4 sene önce, biz 18 yaşlarındayken etrafımızda gördüklerimizden esinlenmemizle başladı. 'Acaba biz de yapabilir miyiz?' diye düşündük ve bir şekilde yapmaya başladık. İlk senemizde tam alışamamıştık ama 2-3 gün geçtikten sonra gayet güzel olduğunu gördük ve devam ettik. Gece sahura kadar hiç uyumuyoruz. Bu sene saat 03:30 - 04:00 gibi başlıyoruz ve sahura yarım saat veya 40 dakika kala bitiriyoruz. Sahurumuzu yaptıktan sonra uyuyoruz” şeklinde konuştu.

Davulculuğa bir merakla başladıklarını aktaran Davulcu Mustafa Enes Koç, "Arkadaşımın anlattığı gibi, bu bizim için küçüklükten beri gelen bir meraktı ve geleneği devam ettirmek istedik. O şekilde başladık ve 4 senedir devam ediyoruz. İnsanlar bizi görünce şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar ve bizi daha çok seviyorlar. Önceden hep yaşça büyük insanlar geliyormuş ve onları farklı karşılıyorlarmış; şimdi gençleri görmeleri onlara daha neşeli hissettiriyor. Bu durum bizim için de iyi bir şey. 4 senedir yaptığımız için artık alıştık; insanlardan bazen çok farklı, bazen de çok iyi tepkiler aldığımız oluyor” diye konuştu.