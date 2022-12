Genç dostu Başkan, öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri çerçevesinde Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşup, tecrübelerini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşmayı 2022-2023 yılı eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyor. Kariyer Günleri çerçevesinde Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tecrübelerini paylaşırken, öğrencilerin taleplerini de yüz yüze dinledi.

Okul girişinde okul yönetimi ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, sınıfları da gezerek, öğrencilere derslerinde başarılar dileyip, istekleri olup olmadığını sordu. Konferans salonunda keyifli ve samimi ortamda gerçekleşen söyleşide, öğrencilere istek ve taleplerini soran Başkan Büyükkılıç, burada tecrübelerini paylaşarak, Kayseri’nin tarihi, turistik önemli değerlerini ve eserlerini anlattı.

Şehrin her bölgesinin ayrı bir güzel olduğunu belirten Büyükkılıç, “Şehrimizin her bölgesi ayrı bir güzel, her bölgenin insanı da ayrı bir güzel. Bu şehrimizi sevmek bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Kariyer Günleri Programı’nda öğrencilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gönüllerindeki yerinin farklı olduğunu ifade ederek, “Ömrümüz Kayseri’mize hizmetle geçti. Her türlü sıkıntıyı sevinci hepsini gördük. Sonuç itibariyle bu şehrin gönlümüzdeki yeri, bu şehrin ülkemizde olan yerinin farklı olduğunu sizler de takdir edersiniz. Sevmek ayrı sahiplenmek ayrı, o açıdan bizler sizlerin bu şehri sahiplenebilmesi için gece demeden gündüz demeden sizlere layık hale getirmeye bir ekip olarak gayret ediyoruz. Mevla’m mahcup etmesin. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan, siyasi gibi davranmadan, rengine, ırkına, yaşantısına bakmadan bağrımıza basmak, bizlerden beklenen bu” diye konuştu.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz”

Büyükkılıç, gençlere verdikleri önemi dile getirerek, “Biz hep zoru başarmak durumundayız, çünkü sizler bizim için önemlisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Her biriniz bu ülkenin kurum ve kuruluşlarının yönetici ya da çalışanı olacak durumda olan canlarımızsınız. Parmakla gösterilen öğrencilerden olduğunuzu unutmayın. Başarıdan başarıya koşmak sizin olmazsa olmazınız olmalıdır” dedi.

Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz hayırseverler şehri. Yüzlerce okullar, sağlık tesisleri ya da camiler yaptırdıklarını sizler de biliyorsunuz. Biz onlara dua ediyoruz. Şehirler değişik şekillerde anılır. Kayseri denilince âlimler şehri olarak bilinen bu güzel şehrimizde elbette ki hayırseverlerimiz hep ön plana çıkar” şeklinde konuştu.

Bir öğrenciye Kayseri’de bulunan üniversiteleri soran Büyükkılıç, doğru cevap vermesi üzerine öğrenciye bisiklet hediye etti.

Büyükkılıç ayrıca öğrencilerin sosyalleşmesi anlamında, “Kayak öğrenmek istiyoruz diyenlere fırsat; Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlere ücretsiz kayak kursu verecek” diyerek öğrencilerden alkış aldı.

“Yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir arasında Kayseri birinci sırada”

Başkan Büyükkılıç, çocukluk ve öğrencilik yıllarındaki anılarını öğrencilerle paylaşarak, yaşadıkları sorunları anlattı. Büyükkılıç, “Ülkemizin kıymetini bilelim. Allah’a şükürler olsun bizi seçen, seven hemşehrilerimize layık olma yönünde ekibimizle birlikte sizler için koşturuyoruz. Hizmetlerin çeşitliliği saymakla bitmez. Türkiye’de 30 büyükşehir var, yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşan, yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir arasında Kayseri birinci sırada. Anadolu’nun yiğit evlatları olarak ay yıldızlı Türk bayrağına, devletine, vatanına, milletine bağlı nesiller olarak bu ülkenin temel taşları olarak bizim örnek olması lazım” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, gençlerin sorularını içtenlikle cevaplarken, öğrenciler de Başkan Büyükkılıç’ın anında taleplerine cevap vermesi üzerine alkışlarla destek vererek, teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç, program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.