Genç dostu başkana ERÜ öğrencilerinden ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti. Gençlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili gençlere bilgiler aktararak, nasihatlerde de bulundu.

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  • 15.11.2022 12:13
  • Güncelleme: 15.11.2022 12:31
Genç dostu başkana ERÜ öğrencilerinden ziyaret
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti. Gençlerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili gençlere bilgiler aktararak, nasihatlerde de bulundu.

Öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç her fırsatta gençlerle buluşmaya ve onlarla yakından ilgilenmeye özen gösteriyor. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Başkan Büyükkılıç’ı makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Gençleri misafir eden Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu’nda gençlerle çay eşliğinde samimi ve sıcak bir ortamda sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili gençlere bilgiler aktaran Başkan Büyükkılıç, nasihatlerde de bulundu.

Üniversite öğrencilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, “Gençler bu milletin en büyük zenginliği, en büyük gücüdür. Bizler de her hizmetimizi gençlerimizi merkeze alarak hayata geçiriyoruz. Her şey gençlerimiz için” dedi.

Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç’a gençlere yönelik hizmetleri ve önemli desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda gençlere Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları envanterinden kitaplardan oluşan hediye takdim eden Büyükkılıç, gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretin ardından Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Meclis Salonu’nda misafir ederken, öğrenciler meclis toplantısını ilgiyle takip etti.

Başkan Büyükkılıç, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonu başlarken öğrencilere yönelik önemli müjdeler açıklamış, 10 bin üniversite öğrencisine 40 milyon TL karşılıksız burs, öğrencilerin su faturalarına yüzde 50 destek, çamaşır yıkama hizmeti, kütüphanelerde ücretsiz çay, çorba ikramı, ücretsiz internet ve çıktı hizmeti, 140 biniş abonman indirimli bilet ücretini 155 TL’den 100 TL’ye indirilmesinin yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım giderlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması gibi hizmetleri hayata geçirmişti.

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İHA

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