Genç dostu başkandan öğrencilere ücretsiz kaynak kitap

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile birlikte KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtım Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Eğitimin, eğitimcinin dostu olarak fedakârca sizlere imkânlar ve kaynaklar sunuyoruz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.

Öğrenci dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezleri tarafından ‘Başkan, Gençlerle Buluşuyor’ sloganıyla düzenlenen ücretsiz Kaynak Kitap Dağıtım Töreni’nde gençlerle buluştu.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“TEKNOFEST gençliği olarak Kayseri’mizin gururusunuz”

Gençlerin büyük alkışları ve sevgi gösterileriyle sahneye çağrılan Başkan Büyükkılıç, “Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler gerçekten muhteşemsiniz, sizler bizim geleceğimiz olarak, ülkemizi aydınlatacak TEKNOFEST gençliği olarak Kayseri’mizin gururusunuz” dedi.

Kayseri’nin genç dostu bir şehir olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden iki defa genç dostu ödül almış bir şehir olarak gençlerimize, şehrimizi daha duyarlı, onlara sahip çıkacak anlayış içerisinde yetiştirme ve şehrimizi gençlerle kültürel, sosyal, sportif, turizm gibi konularla buluşturma bağlamında yaptığımız çalışmaları takip ediyorsunuz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Orta Anadolu’nun cazibe merkezi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi, 350 bin ortaöğrenim öğrencisi olan Orta Anadolu’nun cazibe merkezi, eğitim ve eğitimcinin dostu bir şehir olarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Bizleri sevip, güvenen anne ve babalarınıza, sizlere eğitim öğretim hizmeti veren öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayseri makarr-ı ulema diye bilinir, Davud El Kayseri ile başlayan, Osmanlı’nın eğitim politikasını üreten, o dönemin en önemli eğitimcisi, Kayseri’mizin gururudur. Bu süreci yönetme bağlamında da Kayseri hep eğitimin, eğitimcinin yanında yer almıştır. Helalinden kazanıp, harcayan hayırsever büyüklerimizin eğitimi önemseyen bir anlayış içerisinde üniversitelerimizi, okullarımızı, dini tesislerimizi, sağlık merkezlerimizi, belediyelerimizle koordinasyon içerisinde hayata geçirmiş olmaları önem arz etmektedir.”

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanlığı döneminde başlattığı süreci, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olarak, bir ekip anlayışında, dayanışma içerisinde, bu şehri Anadolu’nun nirengi, yani merkez noktası olması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Gençlere hitap eden Büyükkılıç, “Eğitimin, eğitimcinin dostu olarak fedakârca sizlere imkânlar ve kaynaklar sunuyoruz. Sizleri çok seviyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah aydınlık bir gelecek hepimizi bekliyor diyor, bu güzel organizasyonda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinizin alnından öpüyorum” dedi.

“Sayın Başkanım hiç durmayın, yola devam edin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de, “Öğrendim ki başkanınız şöyle çalışıyormuş. Bir öğrenci gelecek, belediyeye diyecek; ‘benim şuna ihtiyacım var’ ve eli boş dönecek. Bu mümkün değil, bunu öğrendiğime çok mutlu oldum. Sayın Başkanım hiç durmayın, yola devam edin inşallah. Bu gençlere her türlü desteği verelim, onlar ülkemizin hem bugünü hem de geleceğidir. Devletimizin, ülkemizin, milletimizin hem bugünü hem yarını olan gençlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, gençlere nasihatlerde de bulunarak, başarının sırlarını anlattı.

KAYMEK’ten Boğaziçi Üniversitesi’ne bir başarı hikâyesi

Daha sonra Başkan Büyükkılıç da söz alarak, KAYMEK bünyesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yetiştirdiği gençlerden birisi olan Ali Erkan Sarı’nın eşit ağırlıkta 551’inci olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümünü kazandığını belirterek, “Talas’taki gençlik merkezimizin yetiştirdiği nadide öğrencilerimizden birisidir. 8 öğrencimiz üst düzey fakültelerde yer aldı, birisi de Boğaziçi’ne gitti. Demek ki Boğaziçi’ne gitmek zor değil, yeter ki prensip sahibi olun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç tarafından Şen’e çiçek takdimi edildi.

Gençler, ellerindeki Türk bayrakları ile kırmızı beyaz görsel şölen oluştururken, program kapsamında, sembolik olarak 10 öğrenciye YKS ve LGS kaynak kitaplarının dağıtımı töreni gerçekleştirildi.

KAYMEK Gençlik Merkezleri Kaynak Kitap Dağıtım Töreni’ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk ve daire başkanları katıldı.