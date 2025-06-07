Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Finalleri Kayseri'de oynanacak
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Finalleri 13 - 18 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de oynanacak.
Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Voleybol grup müsabakalarını ve yarı final maçlarını kazanan takımlar Türkiye Finalleri’ne kaldı. Türkiye finallerine kalan 16 takım Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. Atatürk Spor Salonu ve Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanacak müsabakalarda Kayseri takımlarından Elit Voleybol ile Halkbank, İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye, Fenerbahçe, Galatasaray, Ziraat Bankası, Altekma, Spor Toto, Düzce Belediyesi, İstanbul Doğu Akademi, Arkas, Konya Büyükşehir Belediye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye, Bursa Büyükşehir Belediye, Ankara TVF Spor Lisesi ve İstanbul Gençlik Spor mücadele edecek.