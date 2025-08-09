  • Haberler
Genç halterciler Raşit Efe ve Bedirhan Kaya Türkiye Şampiyonu oldu

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular Raşit Efe Eslik ve Bedirhan Kaya Türkiye Şampiyonu olurken kulüpleri Taşkaya Spor Kulübü de Türkiye 6'ncısı oldu.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonasında 5-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sivas’ta yapıldı.  Şampiyonaya 42 kulüp katıldı. Kayseri’den müsabakalara Taşkaya Spor Kulübü haltercileri Raşit Efe Eslik ve Bedirhan Kaya yarışlara antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz nezaretinde çıktı. Şampiyonada 79 kilogramda yarışan Raşit Efe Eslik koparmada 105 kilogram, silkmede 135 kilogram olmak üzere toplamda 240 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bir diğer Kayserili sporcu Bedirhan Kaya ise 94 kilogramda koparmada 113 kilogram, silkmede 132 kilogram olmak üzere toplamda 245 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yarışlarda Kayseri’yi temsil eden Taşkaya Spor Kulübü de 100 puan toplayarak Türkiye 6’ncısı oldu.

