Genç işçinin ölümü yürek burktu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşatta çalışan Sefa Durak (21) dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Durak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.