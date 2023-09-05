Genç kadın kendini asarak intihar etti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, kendini asarak yaşamına son verdi.
- 05.09.2023 14:29
- Güncelleme: 06.09.2023 15:10
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 23 yaşındaki genç kız, kendini asarak yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçede babasıyla birlikte yaşadığı öğrenilen F.M., gece saatlerinde evinde kendini asarak intihar etti. Genç kadının cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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