Genç, kadın ve mesleki belge sahiplerine istihdam teşviki

Gençlerin, kadınların ve mesleki yeterlilik belgesine sahip bireylerin istihdamı, prim teşvikiyle destekleniyor. Teşvikten yararlanmak isteyen çalışanlarda aranan şartlar ise şöyle; kişinin 18 yaşından büyük olması, işe girişinden önceki 6 ay boyunca işsiz bulunması ve fiilen çalışıyor olması şart koşuluyor. Ayrıca işe alımların, işyerindeki mevcut sigortalı sayısına ek olarak yapılması gerekiyor.

İşverenler açısından ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi şartı aranıyor. Şartların sağlanması halinde, 6 ila 54 ay süreyle sigortalı için hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak. Bu uygulama ile hem işverenler teşvik edilerek istihdam artırılacak hem de işsiz bireylerin işgücüne katılımı desteklenecek.