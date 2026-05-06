Genç kadının ölümüne sebep olan şahıs için istenen ceza belli oldu

Olay 26 Kasım 2025’de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. isimli erkek şahıs ile eşi P.A., işe gitmek için evinden çıkan Ebru K.’nin yanına gitti. A.A. üzerinde bulunan tüfek ile 2 çocuk annesi Ebru K.’ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ebru K’nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincidere Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olay nedeniyle A.A. ile eşi P.A. gözaltına alındı. A.A. ile P.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken eşi P.A. ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Sanık A.A. hakkında, ‘kadına ve üst soydan veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Olay yerinde yapılan keşif sonrası bugünkü duruşmaya tutuklu sanık A.A., müşteki A.K. ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

SANIK: PİŞMANIM

Duruşmada söz alan sanık A.A., “Pişmanım. Tasarlayarak yapmadım. Olay bir anda gelişti. Tahliyemi talep ederim. Olay günü eşimle ben yürüyorduk. ‘Neden geliyorsunuz şerefsizler’ dedi. Tahrik edici sözler söyledi. Bu nedenle öfkelendim. Olay günü olayın şoku ve eşimin de tutuklanmasıyla bir çok şeyi unutmuşum. İlk yere doğru doğrulttum. Sonrasını hatırlamıyorum. Eşim rahmetliyle ilişkimi öğrenmişti. Görüşmek için çok uğraştım. Çantasından çıkan el yazımın olduğu kâğıdı olaydan bayağı öncesinde ben vermiştim” dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI: OLAY TASARLAYARAK KADIN ÖLDÜRME SUÇUDUR

Müşteki A.K., “Şikayetim devam ediyor dedi. Müşteki avukatı ise, “Ebru K.’ye karşı söylemleri doğru değildir. Emniyette verdiği ifadelerde açıkça belirtildiği gibi. Ebru K. onu görünce bağırmaya ve kaçmaya çalışmıştır. Sanığın eşi P.A.‘nın maktulün iş yerine gelmesi üzerine sanık A.A. eşine onu öldüreceğini belirtmiştir. Bir gece önce evinin önünde beklemiş. Sanık, maktulün ertesi gün işe gideceği zamanı beklemiş olayı gerçekleştirmiştir. Ebru K.’nin Adli Tıp Kurumu raporlarında da göğsünden vurulduğu belirtilmiştir. Olay tasarlayarak kadın öldürme suçudur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz” ifadelerimi kullandı.

Sanık avukatı ise, “Müvekkilim, maktulün isteği üzerine boşanma davası açmış ama sonrasında yeniden ne olursa olsun demiş ailesine geri dönmüştür. Bu olayda tasarlama söz konusu değildir. Müvekkilim olay yerine eşi ve engelli çocuğu ile gitmiştir. Tasarlamış olsaydı kameraların ve kimsenin görmeyeceği yerde yapması ve kaçışını planlaması gerekirdi. Bu olayda tasarlamadan söz etmek mümkün değildir. Müvekkilim silahı maktulü korkutmak için almıştır. Müvekkilim olay sonrası ambulansı aramıştır. Maalesef ambulans olay yerine çok geç gelmiştir. Ambulans arayan kişilerin, ‘biz yarım saat önce aradık neden hala gelmedi’ diye aramaları mevcuttur." diye konuştu.

Duruşma savcısı sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık A.A., “Ben tasarlayarak yapmadım. Olay birden gerçekleşti. Tek amacımız konuşmaktı. Bir gün önce de sabaha kadar beklemedim” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı “mütalayı kabul etmiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.