Genç KAYMEK ile Sınav Heyecanı: TYT ve AYT Deneme Sınavları
Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençlerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla düzenlediği TYT ve AYT deneme sınavları ile sınav hazırlık süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu sınavlar, öğrencilerin sınav deneyimi kazanmalarını ve eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerini hedefliyor.
KAYMEK, gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan çeşitli kurslar, seminerler ve etkinliklerle eğitim alanında geniş bir yelpaze sunuyor. Genç KAYMEK tesislerinde gerçekleştirilen deneme sınavları, öğrencilerin sınav stresini yönetme ve zaman planlaması gibi önemli becerileri edinmelerine yardımcı oluyor.
Öğrenciler, bu ücretsiz eğitim imkânlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, KAYMEK’e ve destekleyen ekibe teşekkür ettiler. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Genç KAYMEK tesisini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
KAYMEK Gençlik Merkezleri, gençlerin eğitim yolculuklarında güvenilir bir rehber olarak sınav hazırlık süreçlerine kaliteli katkılar sunmaya devam edecek.