Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki en önemli kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kent genelindeki gençlere kaliteli ve kapsamlı bir eğitim desteği sunmayı sürdürüyor. Şehrin adeta “6’ncı üniversitesi” olarak nitelendirilen KAYMEK, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde öğrencilere, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavı heyecanını yaşattı.

2025–2026 eğitim-öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri; eğitimden spora, sanattan sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterirken, özellikle sınav hazırlık süreçlerinde gençlere güçlü bir destek sağlıyor.

TYT ve LGS sınav gruplarındaki öğrencilere ÖSYM ve MEB müfredatına uygun dersler verilirken, düzenlenen etütler ve soru çözüm saatleri ile öğrencilerin bilgileri pekiştiriliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen deneme sınavları ise öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine imkân tanıyor.

LGS’ye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen düzenli LGS deneme sınavları, gençlerin sınav sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırırken, eksiklerini görmelerine ve daha planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarına katkı sunuyor.

Kayseri’nin dört bir yanında gençlerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK aracılığıyla nitelikli, planlı ve güçlü bir eğitim desteğini aralıksız sürdürüyor.