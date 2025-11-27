Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde düzenli olarak gerçekleştirdiği TYT ve LGS deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav heyecanına ortak olurken, gençlere nitelikli eğitim desteği sunmaya devam ediyor.

Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki en önemli kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kent genelindeki gençlere kaliteli ve kapsamlı bir eğitim desteği sunmayı sürdürüyor. Şehrin adeta “6’ncı üniversitesi” olarak nitelendirilen KAYMEK, Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde öğrencilere, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavı heyecanını yaşattı.

2025–2026 eğitim-öğretim yılında 10 farklı tesiste hizmet veren Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri; eğitimden spora, sanattan sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterirken, özellikle sınav hazırlık süreçlerinde gençlere güçlü bir destek sağlıyor.

TYT ve LGS sınav gruplarındaki öğrencilere ÖSYM ve MEB müfredatına uygun dersler verilirken, düzenlenen etütler ve soru çözüm saatleri ile öğrencilerin bilgileri pekiştiriliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen deneme sınavları ise öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine imkân tanıyor.

LGS’ye hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen düzenli LGS deneme sınavları, gençlerin sınav sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırırken, eksiklerini görmelerine ve daha planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarına katkı sunuyor.

Kayseri’nin dört bir yanında gençlerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Genç KAYMEK aracılığıyla nitelikli, planlı ve güçlü bir eğitim desteğini aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Genç Kaymek'te Deneme Sınavı Heyecanı
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
Diplomatlar kayak yarışı, Erciyes'te yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
500 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin vatandaş başvurdu
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
Rizespor - Kayserispor maçını Cihan Aydın yönetecek
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
2026 yılı trafik cezaları belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!