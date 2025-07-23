Genç KAYMEK'ten YKS'de Önemli Başarı

Genç KAYMEK, gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl, YKS'de 4 öğrenci ilk 10 bine, 7 öğrenci ilk 20 bine, 12 öğrenci ilk 30 bine ve 19 öğrenci ilk 50 bine girerek önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçlar, Genç KAYMEK'in sunduğu eğitim programlarının etkinliğini ve bütüncül yaklaşımını ortaya koyuyor.

Şehrin farklı bölgelerinde bulunan 10 gençlik merkezinde, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar geniş bir yaş grubuna hitap eden Genç KAYMEK, akademik takviye dersleri, rehberlik hizmetleri, etüt saatleri ve deneme sınavları ile öğrencilerin sınavlara sistemli bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyor. Ayrıca, psikolojik danışmanlık, kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri ve sanatsal etkinliklerle de öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Genç KAYMEK, eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteyi hedefleyerek, Türkiye'de örnek teşkil eden çok yönlü bir eğitim modeli sunmaya devam ediyor. Bu başarı, gençlerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan çalışmalara olan inancı pekiştiriyor.