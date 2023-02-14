Genç Kızılay Kayseri, depremzede çocuklara moral oluyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi sarsan deprem sonrası yaralar sarılıyor. Afet bölgelerinden Kayseri’ye gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Çocukların da bu zorlu günleri daha kolay atlatması adına destek veriliyor. Genç Kızılay Kayseri ekibi tarafından yurtlarda kalan depremzedelere gönüllü psikologlar tarafından psikososyal destek sağlanırken, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

‘YALNIZCA BİR ÇOCUĞUMUZ DEĞİL ASLINDA TÜM ÇOCUKLARIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK’

Genç Kızılay Kayseri ekibi, Talas Gençlik Merkezi’nde depremzede Eymen Asaf Yaşar için doğum günü etkinliği yaptı. Hem çocuklara hem de ailelere psikososyal destek sağlamak adına gönüllü olan Psikolog Kevser Karakuş, “Çocuklarımızı mutlu etmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

Depremin yaralarını beraber sarılacağını vurgulayan Karakuş, “Koordineli bir şekilde gerçekleştirmek için Genç Kızılay Kayseri ekibinin gönüllü psikologları arasında yer aldık. Burada sadece bir çocuğumuzun değil aslında tüm çocukların doğum gününü kutladık. Yeni bir hayata başlangıç yapmış gibi mumları üfledik” dedi.