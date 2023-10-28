Genç Kızlardan Starbucks Önünde İsrail Protestosu

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını protesto eden bir grup genç kız ellerindeki pankartlarla İsrail menşeili kahve firması olan Starbucks'u protesto ettiler.

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  • 28.10.2023 21:08
  • Güncelleme: 28.10.2023 21:08
Genç Kızlardan Starbucks Önünde İsrail Protestosu

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir Avm'nin zemin katında bulunan Starbucks kafenin önüne ellerinde pankart ve dövizlerle gelen genç kızlar, İsrail vahhşetine destek olan starbucks firmasını protesto ettiler.
Bu duyarlılık karşısında bir kısım müşterileri de kafeyi terkettiler.

1ha

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