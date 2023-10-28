Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu
İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını protesto eden bir grup genç kız, ellerindeki pankartlarla İsrail menşeili kahve firması olan Starbucks'u protesto etti.
- 28.10.2023 21:34
- Güncelleme: 30.10.2023 09:17
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarını protesto eden bir grup genç kız, ellerindeki pankartlarla İsrail menşeili kahve firması olan Starbucks’u protesto etti.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir AVM’nin zemin katındaki Starbucks kafenin önüne ellerinde pankart ve dövizlerle gelen genç kızlar, İsrail vahşetine destek olan Starbucks firmasını protesto etti. Bu duyarlılık karşısında bazı müşterileri de kafeyi terk etti.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN