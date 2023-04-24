Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaza, Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Toki yolunda meydana geldi. Motosiklet ve aracın çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cengizhan Çetin ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengizhan Çetin'in olay anında hayatını kaybettiğini bildirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Çetin'in cansız bedeni akşam üzeri Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde toprağa verildi.