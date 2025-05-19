Genç Mucit Muhammed Ensar'ın depremde ulaşılamıyan alanlara yönelik projesi ilgi görüyor

Kayserili genç bir ekip, ülkemizin deprem gerçeği ve 6 Şubat’ta yaşanan acı tecrübelerden yola çıkarak bir proje gerçekleştirmeyi hedefledi. Üç yıldır üzerinde çalıştıkları otonom robot, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşma ve yardım etme potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Arkut Takım Kaptanı Muhammed Ensar Uluç yaptığı açıklamada; “Ülkemizin bir deprem bölgesinde olması ve 6 Şubat'ta yaşanan depremden yola çıkarak bu şekilde bir proje geliştirmeyi hedefledik. Aynı zamanda üç yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk ve sonunda gerçekleştirdik. Arabamız otonom olarak tüm hareketleri yapabiliyor; sağ, sol, ileri, geri istediğiniz hareketi gerçekleştirebiliyor. 220 derecelik servo motorları sayesinde yukarı aşağı hareketleri gördüğünüz üzere yapabiliyor, sağa sola hareketlerin hepsini de yapabiliyor. Aynı zamanda karanlık ortamlara girdiğinde, burada bulunan küçük bir LED modülü sayesinde ortamı istediğimiz ayarda aydınlatabiliyor. Şurada gösterdiğimiz arayüz modülüyle kontrol sağlıyoruz. Biz bu projeyi tabii şu an baktığımızda sadece düz bir zeminde gidecek bir araç modeli olarak tasarladık. Ancak bunu tank palet sistemiyle geliştirmeyi hedefliyoruz ve onu da şu şekilde bir modelle geliştirdik. Bu projeye baktığımızda amacımız sadece insanlara ulaşmak değil; aynı zamanda içine su ve temel gıda maddelerini koyup insanların erişebileceği bir noktada bu ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak. Biz bu projeyi geliştirirken aynı zamanda Türkiye'nin en genç Bilişim Vadisi'ne giden takımıyız. Takım olarak Kayseri'de Deneyap'ta aldığımız birincilik ve genel ödüllerimiz de mevcut. Kod paletler tamamen bize özgü bir proje ve daha da geliştirilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Bizim asıl amacımız tabii ki burada enkazın altında tamamen insan kurtarmak diyemeyiz ancak en azından arama kurtarma ekiplerinin de giremediği yerlerde insanları tespit etmek ya da onlara ulaştırılması zor olan gıda, su veya temel ihtiyaç maddelerini ulaştırarak onların yaşam süresini bir nebze daha uzatmayı hedefledik. Bu proje bu şekilde deprem enkazının altına girebiliyor” ifadelerini kullandı.