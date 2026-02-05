Genç ressamdan Vali Çiçek'e portre

Kayseri'de 10'uncu sınıf öğrencisi Ekin Sultan Yıkılmaz, kömür kalem tekniğiyle çizdiği Vali Gökmen Çiçek'in portresini Vali Çiçek'e hediye etti.

Kayseri'de 10'uncu sınıf öğrencisi Ekin Sultan Yıkılmaz, kömür kalem tekniğiyle Vali Gökmen Çiçek’in portresini çizdi.

Vali Gökmen Çiçek, kara kalem portre çalışmasını yapan genç ressam Ekin Sultan Yıkılmaz’ı makamında kabul etti. Öğrencinin kömür kalemle hazırladığı portreyi kabul eden Vali Çiçek, Yıkılmaz’a teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyarette Ekin Sultan Yıkılmaz, sanatsal çalışmaları ve çizim süreci hakkında Vali Çiçek’e bilgi verdi. Genç yeteneğin eserlerini ilgiyle inceleyen Vali Çiçek, Yıkılmaz’a destek mesajı vererek, “Resimlerini bir sergide değerlendirelim. Sana bir sergi açalım” ifadelerini kullandı.
Genç ressam Ekin Sultan Yıkılmaz ise sanata verdiği destekten dolayı Vali Çiçek’e teşekkür etti.

Haber Merkezi

