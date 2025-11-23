Genç Saadet: 'Ankara'da dayısı olmadığı için elenen gençlerin hikayesi bu ülkenin öğrenilmiş çaresizliği haline geldi'

Genç Saadet İl Teşkilatı, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda; Türkiye’de genç işsizliği, torpil düzeni ve artan ekonomik baskılar olduğu iddialarında bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Türkiye’de gençlerin karşı karşıya olduğu işsizlik, borç yükü, yoksulluk ve umutsuzluk içerisinde olduğunu ifade ederek: “Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Genç Saadet basın açıklamasında bulundu. “Ülkemizde ne yazık ki genç işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Bugünün Türkiyesinde maalesef her 10 Gençten 6'sı işsiz. Üniversiteyi bitiren bir gencin diploması çoğu zaman işsizliğin belgesi haline geliyor. Umutla bitirdiği eğitiminden sonra kapı kapı iş arayan milyonlarca gencimiz, geleceğin karanlığında boğuluyor. Mülakat ve torpil düzeni gençlerimizin alın terini gasp ediyor. KPSS'den derece yapmasına rağmen "Ankarada bir dayısı" olmadığı için elenen gençlerimizin hikayesi artık bu ülkenin öğrenilmiş çaresizliği haline gelmiştir. Daha dün derece yapmasına rağmen, Ankara'daki kapıları aşındırmak zorunda genç kardeşimiz, devletin tepesine ulaşamadığı için atanamadı. Torpil'in sıradanlaşması yetmezmiş torpillerin gençlerimizin elinde kalan son umudu: alın teriyle çalışarak gelecek kurma umudunu da yok ediyor. Gençlerimizin umularını bir bir yok eden bu sistem; ne onun, ne bunun ne de bir başkasının değil. Yine bu memleketin evlatlarının, gençlerimize reva gördüğü bir sistemdir. Bizler söz verdik. Borç batağına sürüklenen genç kardeşlerimizin yükünü sırtlanmaya, Sanal kumar tuzaklarına kapılan, borç içinde çaresiz bırakılan gençlerin sesini çığlığımız yapmaya, okuduğu şehirde fahiş kira fiyatlarıyla gıda masraflarının pahalılığıyla boğuşurken okumaya çalışan genç kardeşimizin azmini kuşanmaya, Yurtdışında gelecek arayan; evi geçtik araba almayı bile hayal edemeyen genç kardeşlerimizin hayalinden tutmaya, Atanamayan öğretmenlerin, staj mağdurlarının sesi olacağız. Bırakın insani ücreti, asgari ücret dahi alamadan sömürülen gençlerimizin haklarını birlikte almaya söz verdik Ev gençleri. Bu düzene, bu çarpıklığa karşı başı eğik gençlerimizin sessiz öfkesi. Onlar yalnız veya tembel değil; onlar milyonlarca genç gibi bu bozuk düzenin yalnızca mağdurlarıdır. Onların başını kaldıracak, yeniden hayata tutacak, kendi varlıklarından utanmadıkları bir yaşam için mücadele edeceğiz. Fırsat eşitsizlikleriyle boğuşan, “yandaş olmadığın sürece ilerleyemezsin" denilen gençlere yeni bir yol açacağız, gerekirse onlara yol olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Genç Saadet, açıklamasında üniversite öğrencileri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gençler, KYK borçlarıyla, kredi kartı yükleriyle, kiralarla, faturalarla borç batağında eziliyor. Universiteye adımını atan bır genç, daha okulunu bitirmeden sırtında borç yüküyle eğitimine başlamak zorunda kalıyor. Borçlar altında ezilen gençlik, kendilerine umut olarak sunulan sanal kumar tuzaklarında yitip gitmektedir. Hayatının baharında umutla yaşaması gereken gençler, sanal masalarda heba ediliyor. Çıkış_ yollarında kaybolan bir gençliğin bir sonraki adımının ne olacağını göremiyor musunuz? Pencerelerin kenarlarından hayata bakan gençler, "Ev gençleri" binlerce gencimiz, çaresizlikten odasına kapanıyor; çünkü iş yok, umut yok, gelecek yok. Artık hayal de yok.

Sokaklarımız güven vermiyor; köşe başlarında yer tutan uyuşturucu tacirleri, gençlerimize üç beş kuruşa mafya taşeronluğu yaptıranlar, suça sürüklenenler, sürükleyenler, mağdur aileler, adaleti kendi arayan insanlar. İşte sizin vizyonunuz, İşte sizin Türkiye Yüzyılınız. Ve gençlerimiz. “Daha iyisi mümkün değil" zannedilerek susmaya mecbur bırakılıyor. Ama biz buradan haykırıyoruz: Daha iyisi mümkündür. Bizler birbirimize bir Söz Verdik! Milletimiz de şahit olsun istiyoruz. Bizler bu tabloya boyun eğmeyeceğiz. Genç işsizliğinin kader olmadığını haykırmaya söz verdik. Adamcılık düzenine son vermek, haklının hakkını alacağı bir düzeni geri getirmek için varımızı yoğumuzu ortaya

koyacağız.”