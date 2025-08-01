Genç Sağlık Sen Kayseri: 'Hasta ve çalışan güvenliği yok sayılıyor'

Genç Sağlık Sen Kayseri Şubesi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan'ın ilgili yönetmeliklere rağmen her hemşirenin 3 hastaya bakacağı yönünde talimat verdiği iddiasında bulundu. Yapılan açıklamada, "Kayseri Şehir Hastanesi’nde 3.Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde, ilgili yönetmelik açıkça belirtmesine rağmen, her hemşireye 3 hasta düşecek şekilde görevlendirme yapılması yönünde Başhekimlik tarafından talimat verilmiştir. Bu yasa dışı uygulamaya karşı çıkan ve mevzuata aykırılığı yazılı dilekçeyle bildiren hemşireler, cezalandırma amacıyla acil servise re’sen görevlendirilmiş, kalan personele ise psikolojik baskı ve mobbing uygulamak amacıyla nöbet listeleri keyfi şekilde değiştirilmiştir. Bilinmelidir ki bu uygulama yalnızca çalışan haklarını değil, aynı zamanda hastaların güvenliğini ve yaşam hakkını da açıkça tehdit etmektedir. Bu kabul edilemez yönetim anlayışı, bir sağlık krizine dönüşmüş durumdadır. Yaşanan bu sürecin tüm sorumluluğu talimatı veren idareye aittir. Hem hasta hem çalışan sağlığını tehlikeye atan bu hukuksuzluğun derhal son bulması gerekmektedir. Halk sağlığını tehdit eden bu vahim tablo karşısında, Sayın Valimizi ve İl Sağlık Müdürünü göreve davet ediyoruz" ifadelerinde bulunuldu.