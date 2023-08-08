Genç ses sanatçısı son mesajını annesine atmış: 'Beni affet'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı kızın son mesajı annesine attığı ve Beni affet yazdığı ortaya çıktı.

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  • 08.08.2023 11:42
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:33
Genç ses sanatçısı son mesajını annesine atmış: 'Beni affet'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı kızın son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz’da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.’yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.’nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir’den çalışmak için Kayseri’ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa’da toprağa verildi.

Son mesajını annesini atmış

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.’nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01’de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

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İHA

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