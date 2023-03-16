Genç sporcu şampiyonada Türkiye ve Kayseri’yi temsil edecek

15 Mart’ta Ankara’da yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi 54 kilogram ile temsil eden Asude Koyuncu, Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Genç sporcu, 20 Martta Avrupa Şampiyonasında Türkiye ve Kayseri’yi temsil etmeye hazırlanıyor.