Genç sporcular başarıya doymuyor

Midi Kızlar ve Yıldız Kızlar İl 1'liği Müsabakalarında namağlup şampiyon olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Kızlar kategorisinde de namağlup şampiyon olmayı başardı.

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  • 28.03.2023 10:11
  • Güncelleme: 28.03.2023 10:11
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Genç sporcular başarıya doymuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Midi Kızlar ve Yıldız Kızlar İl 1’liği Müsabakalarında namağlup şampiyon olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Kızlar kategorisinde de namağlup şampiyon olmayı başardı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, birçok branşta geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Kulübün voleybol şubesinde son dönemde alınan başarılı sonuçlar ise göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Midi Kızlar ve Yıldız Kızlar Voleybol İl 1’liği Müsabakalarını namağlup şampiyon olarak tamamlayan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Yıldız Kızlar İl 1’liği Müsabakalarında da namağlup şampiyon oldu. Kırmızı beyazlı takım bu sonuçla 25-27 Nisan tarihlerinde Kırşehir’de yapılacak grup müsabakalarında Nevşehir’i temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, üç ayrı kategoride namağlup şampiyon olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Antrenörü Aylin Feralan ve oyuncuları tebrik etti.

İHA

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