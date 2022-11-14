Genç sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılacak

11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Yüzme müsabakaları sona erdi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, müsabakaların sonunda Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Yüzme müsabakaları Kayseri’de yapıldı. Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalara 29 ilden sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda; Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Masal Deniz Miçooğulları,NidanurÇetinel, Recep Özdemir ve Nil Karabarajı geçerek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finalleri, önümüzdeki aylarda Mersin’de gerçekleştirilecek.