Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

 Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü takla atarak boş araziye girdi. Kazada sürücü Mustafa C. yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

PAYLAŞ
  • 03.10.2023 13:23
  • Güncelleme: 03.10.2023 13:23
Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Aksu mevkiinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen genç sürücü Mustafa C., takla atarak boş araziye girdi. Parçalanan aracı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. 
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından sürücü Mustafa C.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken kazada yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Mustafa C.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sultan Sazlığı'na Tesisler Geliyor

Sultan Sazlığı'na Tesisler Geliyor

Yaptırdığı implant kabusu oldu

Yaptırdığı implant kabusu oldu

Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi Üniversitelilere Nakit Desteği

Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi Üniversitelilere Nakit Desteği

TÜFE yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 oldu

TÜFE yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 oldu

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Başkan Büyükkılıç, Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi'nde incelemelerde bulundu

DAHA FAZLA
8 asırdır ticaretin kalbi burada atıyor

8 asırdır ticaretin kalbi burada atıyor

Talas'tan Adıyaman'a yardım eli

Talas'tan Adıyaman'a yardım eli

Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

Yamula Barajı, su sporları merkezi haline gelecek

Yamula Barajı, su sporları merkezi haline gelecek

Narkotik'ten Özel Harekatlı Şafak Operasyonu: 24 gözaltı

Narkotik'ten Özel Harekatlı Şafak Operasyonu: 24 gözaltı