Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Aksu mevkiinde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen genç sürücü Mustafa C., takla atarak boş araziye girdi. Parçalanan aracı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından sürücü Mustafa C.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken kazada yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Mustafa C.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.