'Genç Taraftarlar Rahatsız'
Kayserispor transfer tahtasının hala açılamamış olması Kapalı Kale'nin genç taraftarlarını rahatsız etmeye başladı. Transfer tahtasının açılmasını sağlamak için genç taraftarlarda bir takım hazırlıklar gözlemleniyor.
- 25.07.2023 13:56
- Güncelleme: 25.07.2023 13:56
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor transfer tahtasının hala açılamamış olması Kapalı Kale'nin genç taraftarlarını rahatsız etmeye başladı. Transfer tahtasının açılmasını sağlamak için genç taraftarlarda bir takım hazırlıklar gözlemleniyor.
Özelllikle sosyal medya hesaplarında Kayserispor taraftarları, transfer tahtasını açtırabilmek için bazı organizasyonlar planlıyorlar.
Haber Merkezi
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