Gence saldıran köpek yakalandı, bakıcısına işlem yapıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gence saldıran köpek İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Hayvan Doğa Amirliği ekiplerince yakalanarak köpek barınağına teslim edilirken, bakıcılığını yapan şahsa ise işlem yapıldı.

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  • 29.09.2023 16:50
  • Güncelleme: 29.09.2023 19:11
Gence saldıran köpek yakalandı, bakıcısına işlem yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde gence saldıran köpek; İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Hayvan Doğa Amirliği ekiplerince yakalanarak köpek barınağına teslim edilirken, bakıcılığını yapan şahsa ise işlem yapıldı.

İlçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, C.M.’ye (19) köpek saldırdı. Vatandaşların elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.’nin bacağını ısırdı. Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı. Köpeğin gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Hayvan Doğa Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırgan köpek; Molu Köpek Barınağı’na teslim edilirken, köpeğin sahibinin İstanbul’da olduğu, geçici olarak bakıcılığını yapan M.K.’ye ise ’sahipli hayvanı tehlike oluşturacak şekilde salıverme’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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