'Gençler aile olma sürecinde zorlanıyor, sosyal medya beklentileri artırıyor'

Klinik Psikolog Nur Yağmur Çöl, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Geleceğe Mektuplar programına konuk olarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı. Evlilik yaşının ilerlemesi ve gençlerin evlilikten uzak durması hakkında konuşan Çöl, “Seçeceği eşin problemli olmasını kaldıramayan, bundan çok korkanlar var. Bunlar evliliğe adım atmadan önceki konular bir de evliliğe ilk adım nişanlılık, evliliğin ilk süreci var. Boşanmanın en sık olduğu dönem yeni evlilik dönemidir. Genele bakarsak ilk 5 yıl diyebiliriz. 5 yılda ne değişiyor; Kişi bireysellikten bir aile düşünme sürecine giriyor ve burada problemler başlıyor. Bireysellikten aile olmaya çalışırken sancılı bir süreç oluyor. Eskiler geçinmeye gönlü olan geçinir derler. Benim gördüğüm bu durumun tersi. Gençlerin kendini çok ifade edemediğini düşünüyorum. Bireysellik sürecinin altı o kadar çizildi ki aile olmak kavramı çürütülmeye çalışırken aslında gençler bunu çürütmek istemediği halde başaramadılar” diye konuştu.

‘SOSYAL MEDYA ETKİSİ BÜYÜK’

Çöl, sosyal medyanın evliliklerde etkili olduğunu söyleyerek, “Bazı çiftler ailelerin kararıyla hareket ediyor. Evliliğe dair kendi aralarında fikirleri yok, birbirlerine ifade edemiyorlar. Bu da evlilikleri 2 ayrı taraf haline getiriyor. Bu da evlilikten etrafındaki insanları soğutan taraf oluyor. 35 yaş grubunda bekar ya da boşanmış çok fazla insan görüyorum. Sosyal medyanın da etkisi var. Orada gördükleri yaşantıyı maddi manevi talep edebiliyorlar. Bunun da etkisi olabilir. Maddi talepler sosyal medyanın desteklediği bir konu” şeklinde konuştu.