Gençler 'Alev Alatlı Okumaları' ile Kültür Yolculuğuna Çıkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek 'Gençlerle Alev Alatlı Okumaları' etkinliği, gençleri edebiyatın derin dünyasıyla buluşturacak.

Kayseri’de kültür ve eğitim alanında önemli çalışmalara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirilen “Gençlerle Alev Alatlı Okumaları”, edebiyatın düşünsel derinliğini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Alev Alatlı’nın eserleri üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik, 14 Nisan Salı günü saat 10.30’da Merkez Kütüphane’de düzenlenecek. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen programda, katılımcılar hem edebi eserleri analiz etme fırsatı bulacak hem de fikir dünyalarını zenginleştirecek bir deneyim yaşayacak.

“Okuyan ve okutan şehir” vizyonuyla 15 kütüphanesiyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle gençlerin kültürel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Alanında nitelikli içeriklerle hazırlanan program, Kayseri’nin eğitim ve kültür hayatına değer katmayı sürdürüyor.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için yer ayırtmak isteyen vatandaşlar 0352 207 16 37 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm gençleri bu anlamlı edebiyat buluşmasına davet ediyor.

