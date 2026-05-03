Gençler Arasında Kanlı Kavga: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen A.K. (19) ile G.B. (16) kaldırımda karşılaştı.
Sözlü tartışma büyüyünce A.K., yanında taşıdığı bıçakla G.B.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri yaşanan olayın kendilerini tedirgin ettiğini ifade etti.