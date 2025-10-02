Gençler bağımlılıkla mücadele için bilgilendirildi
Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi'nde öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim gerçekleştirildi.
Yeşilay Formatörü Dr. Bulut Akdoğan üniversiteli gençlere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Programda Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi bağımlılıkla mücadele ve toplumsal sorumluluk üzerine bir konuşma yaptı. Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, “Bu verimli etkinliğe ev sahipliği yapan İletişim Fakültesi Dekanlığı’na ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Gelecek, farkındalığı yüksek gençlerle daha güçlü” denildi.