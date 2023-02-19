Gençler depremzedeleri unutmadı

Ak Parti Sivas Gençlik Kollarından oluşan gönüllü teşkilat üyeleri asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren afet bölgelerinde yardım organizasyonları düzenliyor.

Depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya il ve ilçelerinde kıyafetten battaniyeye, temizlik malzemesinden oyuncağa kadar ihtiyaç sahiplerine verildi. Depremin 2. gününde 50 kişilik gruptan oluşan Cemre ekibini Kahramanmaraş’ta sahaya süren teşkilat, kurulan lojistik merkezinde 81 ilden gelen yardım tırlarını tasnif ederek depremzedelere ulaştırdı. Sivas’tan gelen gönüllü ekip depremzedelerin kaldığı yaşam alanlarında da çevre temizliği ve yemek dağıtımı gibi birçok aktif faaliyette görev aldılar. Sivas Gençlik Kollarından oluşan gönüllü teşkilat üyeleri Sivas Kredi Yurtlar Kurumunda kalan, depremzedelere kıyafet yardımı ve yemek dağıtımı konusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Genç kardeşlerimizin verdiği gönül seferberliği Türk gencinin karakterini bir kez daha yansıttı”

Ak Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, gençlerin verdiği gönül seferberliği Türk gencinin karakterini bir kez daha yansıttığını söyleyerek, “ Hamd olsun devletimiz afetzedelerimizin kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralarını sararken bizlerde İl Başkanlığımızın koordinesinde tüm illerimizdeki teşkilat mensuplarımızın, vatandaşlarımızın, olduğu gibi depremin yaşandığı ilk günden beri sahadaydık. Böylesi acı günlerde nasıl bir millet olduğumuzu nasıl fedakar bir gençliğe sahip olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Cumhuriyet tarihimizdeki tüm büyük depremlerden 13 milyon vatandaşımızın etkilendiği daha yıkıcı bir felaketi gördük. Afetin yaşandığı üst bölgelerde genç kardeşlerimizin verdiği gönül seferberliği Türk gencinin karakterini bir kez daha yansıttı. Çalışmalarımızı ilimizde misafir ettiğimiz afetzedelerimiz içinde sürdürmekteyiz. KYK yurtlarında kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hem de minik kardeşlerimize hediyeler vererek yüzlerindeki tebessüme vesile oluyoruz. Sultan şehrimizi kendi evleri gibi hissetmeleri adına tüm samimiyetimizle yaralarına ortak oluyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin’’ şeklinde konuştu.