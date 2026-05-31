Gençler Eğlendi, Ulu Çınarlar Seyretti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve gönül belediyeciliği hizmetlerinin en anlamları arasında yer alan Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi'nde bayram, vatandaşların ulu çınarlara anlamlı ziyaretleri ile sevince dönüştü. Ulu çınarların buğulu gözleri, gençler başta olmak üzere kendilerini ziyarete gelen vatandaşların sıcak ilgi ve sevgisiyle güldü.

Gençler Eğlendi, Ulu Çınarlar Seyretti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ’dua kaynağı’ olarak nitelendirdiği, her fırsatta ziyaret ederek ellerini öpüp dualarını aldığı gibi bu bayram arifesinde de ziyaret ettiği ulu çınarların sıcak yuvası olan Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi’nde bayram, hüznün sevince dönüşmesine sahne oldu. Başkan Büyükkılıç’ın bayramın hemen öncesinde ziyaret ederek, ellerini öpüp bayramlarını kutladığı ulu çınarların bayram boyunca ziyaretçileri eksik olmadı. Huzur evi sakinlerini unutmayan gençler başta olmak üzere Kayserili vatandaşlar yaşlıları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Huzur evi sakinleri ile yakından ilgilenen gençler, yaşlı vatandaşlarla müzik eşliğinde eğlendi, onlara hediyeler vererek bayramlarını tebrik etti. Büyükşehir’in huzur evinde yuva sıcaklığında hayatlarını sürdüren yaşlı vatandaşların hatıralara dalan buğulu gözleri, duyarlı vatandaşların anlamlı ziyaretleri ile güldü.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi’nde bayram hüznün sevince dönüştüğü duygu dolu anlara da sahne olurken hem huzur evi sakinleri hem de onları ziyaret eden vatandaşlar tüm detayların düşünüldüğü, yaşlılara yuva sıcaklığı sunan hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İlim Hikmet Vakfı'nda Bayramlaşma
İlim Hikmet Vakfı’nda Bayramlaşma
Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak'a düştü arama çalışmaları sürüyor
Bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak’a düştü; arama çalışmaları sürüyor
Kayseri'de Dut Ağacı Minibüsün Üzerine Devrildi
Kayseri’de Dut Ağacı Minibüsün Üzerine Devrildi
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bolattürk: MS, 100 bin kişi de 20 ila 30 arasında hastayı etkilemektedir
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bolattürk: MS, 100 bin kişi de 20 ila 30 arasında hastayı etkilemektedir
MHP'li Özdemir, Başkan Büyükkılıç'tan Sarız için asfalt yenileme sözünü aldı
MHP’li Özdemir, Başkan Büyükkılıç’tan Sarız için asfalt yenileme sözünü aldı
Genel Başkan Çayır, 'Adalet, Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında'
Genel Başkan Çayır, “Adalet, Tayyip Erdoğan’ın iki dudağı arasında”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!