Gençler Eğlendi, Ulu Çınarlar Seyretti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ’dua kaynağı’ olarak nitelendirdiği, her fırsatta ziyaret ederek ellerini öpüp dualarını aldığı gibi bu bayram arifesinde de ziyaret ettiği ulu çınarların sıcak yuvası olan Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi’nde bayram, hüznün sevince dönüşmesine sahne oldu. Başkan Büyükkılıç’ın bayramın hemen öncesinde ziyaret ederek, ellerini öpüp bayramlarını kutladığı ulu çınarların bayram boyunca ziyaretçileri eksik olmadı. Huzur evi sakinlerini unutmayan gençler başta olmak üzere Kayserili vatandaşlar yaşlıları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Huzur evi sakinleri ile yakından ilgilenen gençler, yaşlı vatandaşlarla müzik eşliğinde eğlendi, onlara hediyeler vererek bayramlarını tebrik etti. Büyükşehir’in huzur evinde yuva sıcaklığında hayatlarını sürdüren yaşlı vatandaşların hatıralara dalan buğulu gözleri, duyarlı vatandaşların anlamlı ziyaretleri ile güldü.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi’nde bayram hüznün sevince dönüştüğü duygu dolu anlara da sahne olurken hem huzur evi sakinleri hem de onları ziyaret eden vatandaşlar tüm detayların düşünüldüğü, yaşlılara yuva sıcaklığı sunan hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.