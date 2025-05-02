Gençler El Ele Verip, Kendi Afet Farkındalığı Kamu Spotlarını Üretiyor

Projeye katılan 9. ve 10. sınıf öğrencileri, uzman eğitmenler gözetiminde, afetler ve yangınlar hakkında temel eğitim aldı. Eğitimlerin ardından medya yapımına giriş yapan gençler, kamera, ışık, senaryo ve ses gibi alanlarda eğitimler aldı ve yaratıcı fikirlerini pratiğe dökerek özgün kamu spotları üretti.

İki aşamalı gerçekleşen bu atölye çalışması, gençlerin bilinçlenmesini sağlarken medya alanındaki temel becerilerinin de gelişmesine katkıda bulundu. Amaçlarının toplumun tüm kesimlerine afet bilincini yaymak olduğunu belirten yetkililer, gençlerin projeye yönelik ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Proje, gençlerin hem afet bilincini artırmayı hem de yaratıcı üretim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen özgün bir adım olarak dikkat çekiyor.