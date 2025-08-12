Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Gençlik Lideri Hülya Erkılıç açıklamalarda bulundu. Erkılıç, “İstediği bir hayali, gerçekleştirmek istediği projeleri varsa bizlerden bilgi alabilirler. Gençler hayallerini ve projelerini gerçekleştirmek için Gençlik Merkezi'nden ücretsiz faydalanabilirler.” dedi.

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından gençlerin eğitim, toplum kalkınması, çevre grupları ve çeşitli sosyal projelerde gönüllü olarak yaptıkları katkıları takdir etmek amacıyla düzenlendi. Uluslararası Gençlik Günü’nde konserler, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler düzenleniyor. Bu günün önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Gençlik Lideri Hülya Erkılıç açıklamalarda bulundu. Erkılıç, “Günün anlam ve önemine ithafen birkaç cümle söylemek için buradayım. Bir gençlik lideri olarak onlara yapılan projelerde koordinasyon sağlamak ve geleceğe yön vermek adına görevimizi ifa ediyoruz. Her bir gence dokunmak, onlarla iletişimde olmak bizim başlıca görevimiz. Bu süreçte gençlerimizi sanata ve spora yönlendiriyoruz. 14-29 yaş aralığındaki gençlere hitap ediyoruz. Gençlerle iç içe olmak, onlara yol göstermek bizim için de gurur verici bir görev. Gençler öncelikle kendilerini geliştirmek istiyorlar. Çeşitli sanatsal ve kültürel anlamda kurslarımız oluyor. Erdemli ve ahlaklı, bağımlılıktan uzak tutmada bir köprü görevi görüyoruz. Bizler onlara önder olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Gençlerin gerçekleştirmek istediği hayali veya projeleri varsa, ücretsiz faydalanılabileceğini söyleyen Lider Hülya Erkılıç, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlıyız. Gençlerimiz buralara gelip başvurularda bulunabilirler. İstediği bir hayali, gerçekleştirmek istediği projeleri varsa bizlerden bilgi alabilirler. Gençler hayallerini ve projelerini gerçekleştirmek için Gençlik Merkezi'nden ücretsiz faydalanabilirler. Valiliğimiz’in yaptığı ERVA Spor Okulları’da aynı şekilde” şeklinde konuştu.