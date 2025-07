Gençler için Tarih ve Doğa Gezisi

Yürüyüşe katılmak isteyenlerin 28 Temmuz Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerekiyor.

Doğaya Adım At!

Her yaştan ve her kesimden insanın spor yapması ve Kayseri’nin bilinmeyen birçok güzelliğini ve tarihini görmesi gerektiğini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kültürden sanata, sağlıklı yaşamdan spora birçok etkinlik düzenliyoruz. Koramaz Vadisi Doğa Yürüyüşümüz ile vatandaşlarımız sabahın ilk saatlerinde bir araya gelerek hem spor yapacak hem de doğa ve tarihle iç içe keyifli vakit geçirecek. Gerçekleştireceğimiz doğa yürüyüşü ile doğanın içinde, temiz hava eşliğinde, bir yandan spor yaparken bir yandan da günlük stres ve kaygılardan uzaklaşma fırsatı bulacağız. Hem de bölgenin tarihi hakkında da bilgi edineceğiz. Bu tür etkinlikler hem bireysel sağlık hem de toplumsal birlik ve beraberlik için önemlidir. Amacımız, gençlerimizin spor yapmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmesini, zamanını dolu dolu geçirmesini sağlamak. 30 kişilik kontenjanın olduğu etkinliğimize 15-20 yaş arası gençlerimiz katılabilir. Sabah saat 08.30’da Melikgazi Belediyesi açık otoparkı önünde buluşarak Koramaz Vadisi dahilinde olan Bağpınar’a geçeceğiz. Burada bulunan Taş Köprü’den geçip 8-9 kilometre kolay parkurda yürüyerek Ağırnas’a varacağız. Gezi ve yürüyüşümüz bittikten sonra da katılımcılara Gesi Kamp Merkezimizde ikramımız olacak. Yürüyüş yapmayı seven gençlerimizi 29 Temmuz Salı günü düzenleyeceğimiz yürüyüş etkinliğine davet ediyorum. Başvuru için https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebBasvuru/doga-yuruyusu linkini tıklayabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.