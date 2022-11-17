Gençler, KAYMEK'in Hazırlık Kurslarından Memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), eğitim alanında yaptığı yeniliklerinden biri olan KPSS Lisans Hazırlık Kursları'na yoğun katılım devam ediyor. Sınava hazırlanan gençler açılan KPSS Lisans Hazırlık Kursları'ndan çok memnun olduklarını ifade ettiler.

PAYLAŞ
  • 17.11.2022 10:42
  • Güncelleme: 17.11.2022 11:03
Gençler, KAYMEK'in Hazırlık Kurslarından Memnun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), eğitim alanında yaptığı yeniliklerinden biri olan KPSS Lisans Hazırlık Kursları’na yoğun katılım devam ediyor. Sınava hazırlanan gençler açılan KPSS Lisans Hazırlık Kursları’ndan çok memnun olduklarını ifade ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda markalaşmış birimi olan KAYMEK, kurs ve eğitimleriyle binlerce Kayseriliye dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede KAYMEK’in yoğun istek üzerine açılan ücretsiz Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans Hazırlık Kursları’na yoğun katılım olurken, sınava hazırlanan gençler KPSS Lisans Hazırlık kurslarından çok memnun olduklarını dile getirdiler. KAYMEK bünyesinde ilk kez açılan KPSS Lisans Hazırlık Kurslarından memnuniyetlerini ve beklentilerini paylaşan gençler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Sınava hazırlanan Nadire Uğurlu, “KPSS kursu için buradayız. Birbirinden donanımlı hocalarımız var. Onların bilgilerinden faydalanıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu ücretsiz kurs gerçekten bizi çok mutlu etti” dedi. Burak Yağanoğlu ise, “Buraya geldiğimiz baya iyi oldu. Verimli oldu bizim içinde. Tabi daha yeni başladı kurs ama. İyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Herkes kursa para veremiyor. Yani açıkçası bizim içinde çok iyi oldu” şeklinde konuştu. KAYMEK’e teşekkür eden Gül Özdilek de, “Daha öncesinde KPSS’ye kendim çalışıyordum. Hocalarla hiç çalışmamıştım. Benim için çok avantajlı oldu. İnşallah bu yıl hocalarımda sağ olsun onların desteği ve benim çabamla olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim KAYMEK’e” dedi. Zeynep Aslan ise KAYMEK eğitimcilerinin çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

“Gündüzleri özel bir sektörde çalışıyorum. Akşamları böyle bir imkân sunduğu için Büyükşehir Belediye’mize teşekkür ediyorum. Hocalarımız çok iyi. Severek geliyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Faydalı olacağını düşünüyorum.”

www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden kayıtları alınan KPSS kursu, KAYMEK Erciyes, KAYMEK Köşk ve KAYMEK TOKI Tesisleri’nde ücretsiz şekilde yüz yüze eğitim şeklinde planlandı. KAYMEK, böylelikle vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bir ilke daha imza atmış oldu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Prematüre bebek gelişiminde ilk 1 yıl takip önemli

Prematüre bebek gelişiminde ilk 1 yıl takip önemli

Hayriye Türksoy Hançer finale yükseldi

Hayriye Türksoy Hançer finale yükseldi

AK Parti'de atama

AK Parti'de atama

Hırsızlık operasyonunda 17 gözaltı

Hırsızlık operasyonunda 17 gözaltı

23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu: 17 gözaltı

23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu: 17 gözaltı

Milletvekili Ataş: Adalet ve Liyakat çağrısı yaptı!

Milletvekili Ataş: Adalet ve Liyakat çağrısı yaptı!

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

6
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençler, KAYMEK'in Hazırlık Kurslarından Memnun

Gençler, KAYMEK'in Hazırlık Kurslarından Memnun

Kültepe Ziyaretçi Merkezi Hayata Geçirildi

Kültepe Ziyaretçi Merkezi Hayata Geçirildi

DAHA FAZLA
Jandarma ekipleri 6 terör şüphelisini yakaladı

Jandarma ekipleri 6 terör şüphelisini yakaladı

CEO Ertekin'den Kayserispor başkanlığı açıklaması

CEO Ertekin’den Kayserispor başkanlığı açıklaması

Engelli vatandaşlar hangi vergilerden muaf?

Engelli vatandaşlar hangi vergilerden muaf?

Kayseri'de yurda yerleştirilmeyen üniversite öğrencisi bulunmuyor

Kayseri’de yurda yerleştirilmeyen üniversite öğrencisi bulunmuyor

'Ara tatilin çocukların olduğu unutulmamalı'

'Ara tatilin çocukların olduğu unutulmamalı'