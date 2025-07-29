Gençler Koramaz Vadisi'nde Yürüdü

Koramaz Vadisi’nin eşsiz manzarası, doğası ve temiz havasıyla yürüyüş yapan 15-20 yaş aralığındaki gençler, Ağırnas Yer Altı Şehri, Mimar Sinan Evi, Gesi Kamp Merkezi gezileriyle tarihi güzellikleri inceleme fırsatı buldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerini destekleyici etkinliklerin hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak etki oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cennet ülkemiz birbirinden güzel doğal zenginliklerin bir araya geldiği müstesna bir yer. Melikgazi’miz de doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Koramaz Vadisi bu zenginliklerden biri. 15-20 yaş aralığındaki gençlerimiz için düzenlediğimiz doğa yürüyüşü, onların hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak rahatlamalarına vesile oldu. Doğa ile iç içe gerçekleşen bu anlamlı etkinlik gençlerimizin kalbine dokundu diyebiliriz. Aynı zamanda Ağırnas Yer Altı Şehri, Mimar Sinan Evi gezilerimizle ilçemizin tarihi ve kültürel dokularını tanımalarına da imkan sağlanmış oldu. Akabinde Gesi Kamp Merkezimizi ziyaretimizle keyifli bir etkinliği tamamlamış olduk. Katılım sağlayan bütün gençlerimize, emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’de gençlerimize yönelik hizmetlerimiz artarak devam edecek.”